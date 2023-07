MALTEMPO. ALLERTA GIALLA PER RISCHIO TEMPORALI

Milano, 22 luglio 2023 – Anche l’area di Milano è interessata da tempo instabile. Per questo è stata emanata un’allerta gialla (rischio ordinario) dal Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia per possibili temporali a partire dal tardo pomeriggio di oggi fino a domani, domenica 23 luglio. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.