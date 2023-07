Sondrio. Divieto uso acqua potabile

(Mi-lorenteggio.com) Sondrio, 21 luglio 2023 – In data odierna è stata emessa ordinanza sindacale di divieto di uso dell’acqua potabile se non previa bollitura in quanto a seguito di analisi periodiche effettuate da Secam dei campioni di acqua potabile prelevati dai tecnici presso i punti rete Fontana Piazzale Toccalli, Fontana Loc. Baiacca (Romegialli/Lungo Mallero) e Serbatoio “Al Santo” è emersa la non conformità microbiologica relativamente ai parametri di legge e che per tali motivi l’acqua non è idonea al consumo umano diretto ma può essere utilizzata solo previa bollitura e per gli usi igienici.

Il divieto riguarda tutto il territorio comunale e sarà in vigore fino a sua revoca che avverrà quando i valori microbiologi saranno rientrati nei parametri di legge.

Si invita quindi la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le indicazioni previste.