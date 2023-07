Gardona (So). Incidente per una ragazza stava praticando canyoning

(Mi-lorenteggio.com) GORDONA (SO), 23 luglio 2023 – Intervento stamattina per la Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino. Intorno alle 10:00 la centrale di Soreu delle Alpi ha attivato le squadre per una ragazza che stava praticando canyoning nel percorso Bodengo 2, con un gruppo di amici. Si era infortunata alla schiena e allora i compagni hanno chiesto aiuto. Sono partiti i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza, che l’hanno recuperata con manovre in forra e l’impiego del palo pescante. Sul posto anche l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha provveduto alla valutazione medica e al trasporto in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 12:00.