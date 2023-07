Milano. Due giovani colti da malore in viale Famagosta, trasportati in codice rosso in ospedale

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 23 luglio 2023 – Stamane, intorno alle ore 8.10, in viale Famagosta, un 22enne e un 24enne, di origine nordafricana, in una fermata di un bus, sono stati colpiti entrambi da un improvviso malore, cadendo al suolo, non si sa ancora se sul mezzo o all’esterno di esso. All’arrivo del 118 i due erano incoscienti. Il 22enne è stato trasportato in codice rosso alla Clinica Humanitas di Rozzano, il 24enne all’ospedale San Carlo. Sul posto è giunta anche la Polizia di Stato che indagati per ricostruire quanto è successo.