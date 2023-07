Valmasino. Un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per alcuni metri mentre cerca funghi

(Mi-lorenteggio.com) VALMASINO (SO), 23 luglio 2023 – Intervento stamattina poco prima delle 10:00 in località Sasso Bisolo: un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per alcuni metri. Era uscito in cerca di funghi con un’altra persona. Subito allertati i soccorritori, cinque i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, intervenuti con i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. Le squadre hanno raggiunto l’uomo; è arrivato subito anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha fatto scendere con il verricello il medico e il tecnico di elisoccorso del Cnsas. Dopo l’accertamento della morte, il corpo dell’uomo è stato portato a valle. L’intervento è finito alle 12:30.