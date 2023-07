Giorni intensi per la Protezione civile della Città metropolitana di Milano

Forti piogge e maltempo hanno causato criticità in tutto il territorio

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 luglio 2023 – Allerte meteo e pronto intervento della Protezione civile in tutto il territorio della Città metropolitana di Milano. L’ente di area vasta sta coordinando gli interventi dei diversi gruppi locali a seguito delle criticità meteo che, da giovedì scorso, stanno interessando diversi punti dell’area di riferimento.

Temporali violenti e molto rapidi hanno causato notevoli problemi sia nel capoluogo che in diversi Comuni dell’hinterland. Nel fine settimana, grande lavoro della Protezione civile della Città metropolitana di Milano, che in collaborazione con i Vigili del fuoco, ha operato, attraverso i diversi gruppi locali al fine di fronteggiare l’emergenza. Un’intensa attività, portata avanti in collaborazione anche con il Comune di Milano, che ha messo a disposizione un mezzo di polisoccorso utilizzato nella zona di Cernusco e Melzo.

Da giovedì i volontari sono intervenuti a Gessate, Melzo e Paderno Dugnano, con diversi mezzi, per rimuovere alberi caduti, ripristinare la viabilità e far fronte ad allagamenti.

Una nuova allerta meteo, nella giornata di lunedì 24 luglio, è stata seguita da violenti temporali: la Protezione civile è al lavoro nei Comuni di Canegrate, Parabiago, San Giorgio su Legnano e Cusano Milanino, a supporto della cittadinanza.

Il CCV-MI sta supportando l’ente di area vasta con la Sala Operativa per coordinare tutti gli interventi sia da remoto che in loco.

“Tutto il sistema di Protezione civile della Città metropolitana di Milano sta collaborando attivamente con le istituzioni e le realtà locali per dare una risposta tempestiva alle criticità emerse dopo gli intesi fenomeni meteorologici degli ultimi giorni. Come sempre un efficace e tempestivo lavoro di squadra per arginare l’emergenza a tutela della cittadinanza e dell’intero territorio. Grazie a tutti coloro che, in queste ore e nei giorni precedenti, si sono impegnati in queste importanti attività”, afferma la Consigliera delegata alla Protezione civile, Sara Bettinelli.