MALTRATTAVA GLI ANZIANI GENITORI, ALLONTANATO DALLA CASA FAMILIARE

(Mi-lorenteggio.com) Pavia, 24 luglio 2023 – Nel pomeriggio del 21 luglio, sulla base delle indagini espletate dalla Polizia di Stato, che hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza, la Squadra Mobile della Questura di Pavia ha eseguito la misura cautelare personale dell’allontanamento dalla casa famigliare con divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalle persone offese in capo ad un quarantasettenne italiano, resosi responsabile dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate ai danni degli anziani genitori conviventi.

Il soggetto, negli ultimi tempi, poneva infatti in essere condotte molto gravi nei confronti dei congiunti, consistite in attacchi verbali fino a vere e proprie aggressioni fisiche, a seguito di scatti d’ira non controllata.

Al fine di impedire la reiterazione dei reati, a tutela delle persone offese, il G.I.P. di Pavia, ravvisando tra l’altro l’allarmante pericolosità sociale dell’indagato, ha emesso il citato provvedimento cautelare che ha avuto contestuale esecuzione da parte dello stesso personale della Polizia di Stato.

Redazione