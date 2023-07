(Mi-lorenteggio.com) Milano, 24 luglio 2023 – Intorno alle ore 10.20 di oggi, in via Castel Morrone, all’incrocio con via Modena, un’auto della scorta del Presidente del Senato La Russa si è scontrata con un’autopompa dei Vigili del Fuoco. Tre le persone contuse, che sono state soccorse dal personale sanitario giunto con due ambulanze e un’automedica, e valutate in ospedale.

V. A.