Cesano Boscone. Maltempo: vietato l’accesso a parchi, aree verdi e aree cani: la situazione – FOTO

Cesano Boscone (25 luglio 2023) – Il primo cittadino Salvatore Gattuso sta monitorando, assieme

all’assessore ai lavori pubblici Marco Pozza e alla direttrice dell’ufficio tecnico, la situazione in seguito

alla tempesta di pioggia, vento e grandine che questa mattina alle ore 4 si è abbattuta anche a Cesano

Boscone. Sul territorio sono intervenuti tempestivamente sei operatori della ditta incaricata

dall’ufficio manutenzione e i volontari della protezione civile.

Il nubifragio ha provocato danni a cinque auto in via Gobetti. Due mezzi sono stati completamente

distrutte dagli alberi caduti. I volontari della protezione civile hanno liberato le vie Gobetti, dei Pioppi,

don Sturzo e Vespucci, che erano state invase da rami e piante. Cornicioni e parti di tetto sono finiti

in strada in via Grandi e via Libertà (davanti alla scuola), via Trieste, via Monte Bianco. Le operazioni

sono ancora in corso.

Inoltre, con l’obiettivo di salvaguardare la pubblica incolumità e per consentire agli operatori di

svolgere tutte le operazioni necessarie alla messa in sicurezza, il primo cittadino ha predisposto con

urgenza un’ordinanza con la quale vieta: l’accesso al pubblico nei parchi pubblici, aree a verde, aree

cani; lo stazionamento in prossimità delle alberature del territorio comunale; la fruizione delle aree

verdi di pertinenza delle strutture pubbliche (ad esempio, nidi, scuole e centri sportivi e ricreativi) e

degli orti urbani.

Il provvedimento dispone inoltre che gli amministratori di condominio, i proprietari di immobili, i

responsabili e gestori delle attività commerciali, produttive, terziarie e servizi effettuino sopralluoghi

nelle aree e strutture di proprietà e intervengano tempestivamente, dove necessario, per eliminare

situazioni di pericolo.

L’ordinanza invita anche la cittadinanza “a prestare attenzione durante la percorrenza di marciapiedi,

percorsi pedonali e ciclabili nonché nei tratti viari sull’intero territorio ove persiste la presenza di

fogliame, rami e materiale di vario genere, anche originato da potenziale caduta, derivanti e/o

conseguenti all’evento metereologico eccezionale”.