Maltempo: la Protezione civile impegnata in tutta la Città metropolitana di Milano

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2023 – Il forte temporale notturno, che in alcune zone si è manifestato con grandine e trombe d’aria devastanti, ha provocato gravi danni in tutto il territorio della Città metropolitana di Milano.

Come già avvenuto nei giorni scorsi, e in maniera ancora più incisiva e su ampia scala, i funzionari e le funzionarie dell’ente di area vasta, in sinergia con la sala operativa del CCV-Milano e con i gruppi locali di Protezione civile, stanno coordinando gli interventi. Tutti i settori dell’ente e tutti i consiglieri metropolitani sono al lavoro, ciascuno per l’ambito di propria competenza, per fronteggiare le criticità insorte e riportare quanto prima la situazione alla normalità.

Attualmente tutte e 117 le realtà di Protezione civile del territorio metropolitano sono infatti impegnate nei rispettivi Comuni in attività, principalmente, di taglio e rimozione degli alberi caduti durante la tempesta di questa notte. In particolare, una squadra della Protezione civile metropolitana è impegnata sul territorio della città di Milano, dove la situazione è la più critica, sempre per il taglio e la rimozione degli alberi caduti. Si sta agendo su una base di priorità, con grande sinergia tra volontari e istituzioni.

In Prefettura è stata aperta un’unità di crisi per coordinare la risposta all’emergenza.

“Dopo le criticità dei giorni scorsi, l’intero territorio ha dovuto fare i conti con una nottata difficilissima, caratterizzata da temporali fortissimi e devastanti, e con un risveglio ancora più critico – afferma la consigliera delegata alla Protezione civile, Sara Bettinelli – Subito l’intero sistema di Protezione civile, coordinato dalla Città metropolitana di Milano e dal CCV-MI si è attivato per garantire supporto operativo e logistico a tutti i gruppi locali che sono a loro volta intervenuti nei propri Comuni. E’ in corso una stima complessiva dei danni, mentre i volontari lavorano incessantemente per mettere in sicurezza strade e paesi. Ancora una volta ringrazio tutti coloro che si stanno impegnando al servizio della comunità, oltre ai colleghi consiglieri metropolitani, sindaci e amministratori che stanno supportando la macchina dei soccorsi”.