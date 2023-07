Nubifragio a Milano e in Brianza: Cia Centro Lombardia raccoglie le segnalazioni dei danni

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 25 lug – Cia Centro Lombardia, a seguito del violento nubifragio che ha colpito questa notte la regione, e nello specifico le aree di Milano e della Brianza, causando ingenti danni alle produzioni agricole, agli edifici e ai mezzi di lavoro, comunica di aver attivato la raccolta presso i propri uffici delle segnalazioni dei danni subiti, che verranno successivamente trasmesse alla Direzione Generale Agricoltura di Regione Lombardia.

I tecnici di Cia sono perciò a disposizione dei propri soci per raccogliere le segnalazioni, in funzione di una possibile decisione di Regione Lombardia legata ad eventuali risarcimenti e aiuti per gli agricoltori.

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici tecnici delle singole zone (elenco: https://www.ciamilano.it/new/sedi-provincia/ ).