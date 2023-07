(Mi-lorenteggio.com) Milano, 25 luglio 2023 – Nubifragio: forti ritardi e deviazioni sulla rete di bus, tram e filobus. Metropolitane in normale servizio.

Il nubifragio della notte ha causato gravi danni anche alla nostra rete elettrica. Diversi punti della città e alcuni depositi sono ancora senza corrente, mentre gli alberi caduti e i detriti sulle strade bloccano i normali percorsi delle linee.

Filobus e autobus hanno forti ritardi e potrebbero essere deviati.

Il servizio tram è ridotto.

Tutte le metropolitane sono aperte e in normale servizio. I treni della M1 saltano la stazione di Inganni.

L’ ATM Point di Duomo è chiuso.

Qui sotto trovate i cambiamenti del servizio.

Tram 1. In servizio tra Roserio e Cantù.

Tram 2. In servizio tra Negrelli e Cantù.

Tram 3. Non è in servizio.

Tram 4. Fa servizio con bus tra Niguarda Parco Nord e Maciachini. Tra Maciachini e Cairoli non c’è servizio. Usate M3 + M1.

Tram 5. Fa servizio con bus tra Ortica e Centrale M2 M3.

Tram 7. Fa servizio tra Precotto e Santa Monica.

Tram 9. Fa servizio con bus tra piazza 5 Giornate e Repubblica.

Tram 10. In servizio tra piazza 24 Maggio e Cimitero Monumentale.

Tram 12 e 14. Non passano da Lanza. Deviano e percorrono corso Sempione.

Tram 15. Fa servizio con bus tra Rozzano e piazza Abbiategrasso. Tra piazza Abbiategrasso e Duomo non c’è servizio. Usate M2 + M1.

Tram 24+27. In servizio con tram la tratta via Dogana-viale Ungheria. La tratta Vigentino – via Ripamonti/Lorenzini è servita da bus, che si stanno muovendo compatibilmente con le condizioni stradali.

Tram 16. Fa servizio con bus tra San Siro Stadio M5 e piazzale Baracca.

Tram 19. Non è in servizio.

Tram 31. È in servizio.

Tram 33. Fa servizio con bus tra Lambrate M2 e Centrale M2.

Bus 39 in direzione Pitteri. Devia da Piola M2 a via Pacini/via Astolfo.

Bus 50 in entrambe le direzioni. Devia da via Lorenteggio/Inganni a via Lorenteggio/Primaticcio.

Bus 64 In entrambe le direzioni. Devia da via Lorenteggio/Inganni a via Primaticcio /via Orchidee.

Filobus 92. Non è in servizio.

Filobus 90 e 91. Sono in servizio