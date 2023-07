Buccinasco – Appello alla cittadinanza, segnalateci i danni all’ambiente

Buccinasco (26 luglio2023) – È terminata questa mattina la prima fase più critica della gestione dei danni subiti dal territorio comunale in seguito alla tempesta di martedì mattina: oggi sono state riaperte tutte le vie, ieri interrotte, compresa la strada per Gudo Gambaredo, grazie al lavoro dell’impresa che cura il verde, dei volontari della Protezione civile e anche di altri operatori che hanno lavorato nelle zone in cui sono caduti grandi alberi di proprietà privata.

Per tutta la giornata, anche oggi, il personale del Settore Ambiente ha monitorato il territorio, con particolare attenzione alle zone verdi, i parchi, le aree cani. Sono numerosi gli alberi e i rami caduti, per questo è necessario prestare attenzione ed evitare per il momento di frequentare queste aree.

È ora fondamentale l’aiuto della cittadinanza, che invitiamo a fare la propria parte e sostenere il Comune con un semplice gesto civico, oggi importantissimo: segnalare i danni all’ambiente come la caduta di un albero, rami pericolanti, strutture pubbliche danneggiate e potenzialmente pericolose.

Proprio per questo il Comune mette a disposizione un numero telefonico, da usare esclusivamente per l’invio di messaggi WhatsApp e SOLO per queste segnalazioni di danni ambientali:

>> 335 7668883“Molti cittadini in queste ore chiedono come poterci aiutare – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e li ringrazio, sento vicina la nostra comunità in questo momento così difficile. Il modo migliore, e chiediamo a ognuno di fare la propria parte, è monitorare il territorio e inviarci le segnalazioni, senza usare gruppi di Facebook o altri social ma in modo diretto al Settore Ambiente. Il personale comunale da ieri è al lavoro per verificare i danni ma siamo sicuri che non tutto sia stato ancora accertato: chi meglio dei residenti può indicarci i luoghi dove intervenire? Dimostriamo di essere una vera comunità, cittadinanza attiva e attenta ai beni comuni”.