Incidente mortale sul lavoro a Urago D’Oglio (BS), deceduto 50enne

(mi-lorenteggio.com) Urago d’Oglio, 26 luglio 2023 – Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14.20, in via Padana Superiore, 52, un mezzo pesante in cantiere ha impattato contro il muro in costruzione che cade è successivamente caduto sulla cabina di guida del mezzo stesso, uccidendo sul colpo un operaio di 50 anni. Inutili i soccorsi delle forze dell’ordine e del personale sanitario, giunto anche con l’elisoccorso. In corso da parte dei funzionari ATS tutti gli accertamenti per ricostruire quanto avvenuto.

V. A.