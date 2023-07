Incidente per un 20enne: cade in bici, soccorso con l’elicottero

VARESE, 26 luglio 2023 – – Intervento nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 26 luglio 2023, per la stazione di Varese del soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. I tecnici sono intervenuti per soccorrere un ragazzo di circa vent’anni, caduto mentre stava scendendo con la bicicletta dal Forte di Orino verso il Pian delle Noci. Il giovane ha riportato un trauma a una spalla. Sul posto, oltre alle squadre del Cnsas, l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e i Vigili del fuoco. Il ragazzo è stato raggiunto, condizionato e portato nel punto in cui c’era l’elicottero. Infine è stato trasportato in ospedale.

Redazione