Incidente per un aliante a Caglio, precipitato in prossimità del Monte Palanzone

(Mi-lorenteggio.com) CAGLIO (CO), 26 luglio 2023 – Attivazione in tarda mattinata per un un aliante caduto in prossimità del Monte Palanzone. È uscita una squadra territoriale del Cnsas, Stazione del Triangolo Lariano; sul posto anche l’elisoccorso di Como di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza e i Viigili del fuoco. La persona, un uomo di 52 anni, infortunata è stata valutata e stabilizzata, poi trasportata con l’elicottero in ospedale in codice giallo. L’intervento è cominciato intorno alle 11:20 e si è concluso un’ora dopo.

Redazione