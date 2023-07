MALTEMPO. DOMANI APERTURA REGOLARE DI MUSEI E SEDI ESPOSITIVE

Restano chiusi per inaccessibilità dei parchi Museo di Storia Naturale, Acquario civico e Planetario

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2023 – In seguito alle verifiche tecniche e ad alcuni interventi che si sono resi necessari per ripristinare la sicurezza di alcune sedi, domani Palazzo Reale, PAC e i Musei civici, compreso il Castello Sforzesco, saranno regolarmente aperti al pubblico.

A causa della chiusura dei parchi in cui hanno sede, restano invece chiusi al pubblico il Museo di Storia Naturale, il Planetario e l’Acquario civico