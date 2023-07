(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2023 – Sono 2.077 gli interventi fatti dai Vigili del fuoco in Lombardia, da lunedì 24 alle ore 9 di oggi mercoledì 26 luglio, per il maltempo che si è abbattuto su gran parte della regione. In totale, sono stati impegnati nelle operazioni di soccorso, prosciugamenti, messa in sicurezza di tetti divelti, alberi e strutture pericolanti, rimozione di piante cadute, 2.900 Vigili del fuoco e 500 mezzi.

Redazione