Milano Latin Festival: Che viva Perù!

Milano, 26 luglio 2023 – Il Milano Latin Festival, l’evento di musica, ballo, gastronomia e cultura, dedicato al mondo latino-americano più importante d’Europa e fra i principali del mondo, volge al termine e chiude in bellezza dedicando due serate al Perù e ai peruviani, che rappresentano una delle comunità latine più numerose in Italia, in occasione della Festa di Indipendenza del Perù del 28 luglio.

Sul palco della Ticketmaster Arena si esibiranno venerdì 28 luglio il duo composto da madre e figlio Mimy & Tony Succar.

Mimy, il cui nome di nascita è Mimy Tayrako Sakaguchi, è una grande cantante peruviana di origini giapponesi, che più di 30 anni fa ha deciso di emigrare negli Stati Uniti in cerca di un futuro migliore per la sua famiglia con il marito Antonio Succar, e i loro tre figli: Tony, Bryan e Claudia.

Anche se all’inizio della sua carriera si guadagnava da vivere negli Stati Uniti, con l’interpretazione di altre opere artistiche, la sua passione per i ritmi gustosi come il festejo, il lando e la salsa, hanno fatto sì che Mimy Succar divenisse protagonista principale della musica peruviana. Il figlio, Antonio Guillermo “Tony” Succar, il due volte vincitore del Latin Grammy, è un percussionista, compositore, arrangiatore, bandleader e produttore peruviano-americano, e la accompagna sul palco da quando aveva tre anni.

In occasione di questo concerto, l’ingresso al Festival più concerto in Area Pista 5 euro fino alle 20:00, 10 euro dopo le 20:00. Concerto Prima fila 15 euro.

Sabato 29 luglio saliranno sul palco Bartola y Josimar.

Adriana Esther Dávila Cossío conosciuta con il nome d’arte Bartola, è una cantante peruviana,una delle voci più rappresentative della musica criolla dalla fine del XX secolo.

Josimar, è un giovane cantante peruviano, di 34 anni, meglio conosciuto comeil ‘Re della salsa Perucha’, ha recentemente lanciato la sua nuova produzione per gli amanti della salsa di tutto il mondo, intitolata “El Minienzo”, sotto l’etichetta del maestro colombiano Diego Galé. In questo album, registrato a Miami, con un lavoro di quasi 9 mesi, potremo ascoltare brani inediti nel genere salsa, con “cover” di Juan Gabriel, Samuel Hernández e Jhonny Rivera che si sommano a due canzoni con lacollaborazione di Miguel Laine.

Biglietti concerto: 15 euro area pista, 20 euro Prima Fila.

Per quanto riguarda l’aspetto folklorico e culturale del Festival, mentre prosegue fino al 29 luglio 2023 nel Salone delle Nazioni la Mostra collettiva “Difendiamo la bellezza del nostro pianeta: Natura, vita, madre terra e cambiamenti climatici”,sempre il 28 e 29 luglio, ci sarà la Festa “Che viva il Perù!” che vuolecelebrare la Festa dell’Indipendenza del Paese. È organizzato dall’Expo dei Popoli, Culture e Solidarietà in sinergia con i seguenti gruppi: “De mi pueblo para todo el mundo”, “Grupo de Danza del Perù”, “Marinera Mundo”, “Associazione ALLPA” e altri gruppi e associazioni peruviani presenti nel territorio italiano

Programma:

Þ 28 luglio a partire dalle 20:00 circa

• Sfilata per la Festa dell’Indipendenza del Perù

• Danze Tipiche del Perù

• Illustrazione della Gastronomia Inca – Perù – La “Madre terra o Pachamama che nutre il mondo” (Associazione ALLPA)

Þ 29 luglio a partire dalle 20:00 circa

• Sfilata per la Festa del Perù

• Danze Tipiche delle diverse regioni del Perù.

Proseguono tutte le sere gli appuntamenti danzanti nelle diverse Piazze da Ballo – Cuba, Santo Domingo e Urban – dove ballerini esperti ed animatori sono sempre pronti a coinvolgere tutti i presenti in balli scatenati.

Tutte le sere infine è possibile gustare pietanze tipiche nel ristorante argentino e nella zona Street Food con degustazioni della Repubblica Dominicana, dell’Ecuador, del Perù, del Venezuela e del Brasile, e anchefare un po’ di shopping nell’area dedicata all’artigianato.