Trezzano sul Naviglio. Incendio in capannone in via Maroncelli

(mi-lorenteggio.com) Trezzano sul Naviglio, 26 luglio 2023 – Stamane, intorno alle ore 8.20, in via Maroncelli, un incendio è divampato in un capannone e le fiamme hanno coinvolto una villetta adiacente. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco, che hanno circoscritto e domato le fiamme. Due le persone coinvolte, una donna di 46 anni e un uomo di 48 anni, che sono stati valutati sul posto dal personale sanitario, giunto con due ambulanze e un’automedica, e non si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Un’ora prima, lungo la Nuova Vigevanese, due auto si sono ribaltate dopo un incidente all’incrocio.

V. A.