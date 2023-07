Come recuperare i file cancellati da chiavetta USB？

Milano, 27 luglio 2023 – Capita spesso di cancellare i file per errore oppure di perderli inavvertitamente. In questo articolo vediamo come avviene il recupero di file cancellati da chiavetta USB e quali sono i software

migliori per il ripristino.

Perché i file nella chiavetta usb si perdono?

Ci sono diversi motivi per cui i file in una pen drive USB possono andare perduti. Alcune delle cause più frequenti sono:

. Cancellazione accidentale o formattazione dell’unità

. Infezione da virus o malware che corrompe o cancella i file

. Danni fisici o usura dell’unità

. Rimozione o inserimento improprio dell’unità

. Errori del file system o settori danneggiati sull’unità

In tutti questi casi occorre imparare a recuperare il file cancellato da chiavetta USB.

Dove finiscono i file eliminati da una chiavetta USB?

Quando elimini un file da una chiavetta USB, questo non viene trasferito nel Cestino. Al contrario, viene contrassegnato come eliminato dal file system, ma i dati effettivi rimangono sulla pen drive fino a quando non vengono sovrascritti da nuovi dati.

Ciò significa che i file eliminati possono essere ancora recuperati, purché non siano stati

sovrascritti. Se invece sono stati sovrascritti o se i dati sono persi perchè la chiavetta è danneggiata,

occorre necessariamente un software specifico che possa anche recuperare file da USB danneggiata.

Come recuperare file cancellati per errore con Tenorshare 4DDiG?

Se i file sono stati eliminati in modo definitivo e non sono più nel cestino, possiamo risolvere la

situazione usando Tenorshare 4DDiG. Si tratta di un software molto efficace per il recupero file da USB, oltre che da disco rigido e altre periferiche. Vediamo meglio il suo funzionamento.

Caratteristiche di Tenorshare 4DDiG

Vediamo le caratteristiche principali di Tenorshare 4DDiG:

. E’ disponibile in due versioni per Windows e Mac

. Recupera oltre 1000 formati di file tra cui testo, audio e video

. E’ efficace anche quando la chiavetta USB è danneggiata

. Funziona in caso di attacchi hacker, virus e maleware

. Funziona in caso di danni fisici al Pc come schermo rotto o corruzione del disco

Passi per recuperare file con Tenorshare 4DDiG

Per recuperare file da chiavetta USB, scaricare sul computer la versione di Tenorshare 4DDiG compatibile con Windows oppure Mac a seconda del vostro sistema operativo.

Una volta lanciato il programma, procedere nel seguente modo:

1. Inserire la chiavetta USB dalla quale vogliamo recuperare i dati

2. Dal menu principale scegliere la posizione della chiavetta

Avviare la scansione, la quale potrebbe richiedere qualche minuto o un tempo più lungo a seconda delle condizioni della chiavetta

Il programma recupera i dati e mostra i file in un’anteprima

Selezionare i file che si desidera recuparare e salvarli in una posizione diversa da quella della chiavetta.

Come recuperare i file della chiavetta USB senza programma

E’ possibile recuperare file cancellati da chiavetta anche senza usare un software di recupero? Si può fare un tentativo, per esempio cercando di ritornare alle versioni precedenti della chiavetta

USB. Vediamo come fare sfruttando le funzioni di Windows:

1. Collega l’unità flash USB al computer e apri Esplora file.

2. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull’unità flash USB e seleziona Proprietà.

3. Vai alla scheda Versioni precedenti e vedrai un elenco delle versioni disponibili della tua unità flash USB.

4. Seleziona la versione che contiene i file che si desidera ripristinare e fai clic su Ripristina.

5. Attendi il completamento del processo di ripristino, quindi controlla l’unità flash USB per i file recuperati.

Questo metodo funziona solo se hai abilitato la protezione del sistema sul tuo computer e se hai un punto di ripristino che contiene i file che vuoi recuperare. Inoltre potrebbe non funzionare in caso di chiavetta USB danneggiata o corrotta. In questi casi sarà comunque necessario usare un software

specifico per il recupero dei file da chiavetta USB.

FAQ – Domande frequenti.

Come si recuperano i file eliminati di recente?

Per recuperare file da chiavetta USB, dal disco rigido o da schede di memoria, puoi cercare di recuperarli in questo modo.

1. Controlla il Cestino. Se i file sono ancora presenti, puoi ripristinarli facendo clic con il pulsante destro del mouse e selezionando Ripristina.

2. Se i file non si trovano nel Cestino, potrebbe essere necessario utilizzare un software di recupero dati. Scarica e installa uno di questi programmi, quindi segui le istruzioni per eseguire la scansione del disco o della chiavetta e recuperare i file eliminati.

3. Se il software di recupero dati non funziona, potrebbe essere necessario contattare un servizio di recupero dati professionale. Questa opzione è più costosa e richiede molto tempo, ma potrebbe

essere in grado di recuperare file che altrimenti andrebbero persi.

Come recuperare i file cancellati su iPhone?

Se hai cancellato accidentalmente alcuni file sul tuo iPhone esistono alcuni modi per recuperarli, a seconda di dove sono stati archiviati e da quanto tempo sono stati eliminati. Ecco alcuni passaggi che puoi provare:

1. Controlla l’album Eliminati di recente nell’app Foto. Puoi ripristinare tutte le foto o i video che sono stati eliminati negli ultimi 30 giorni.

2. Controlla la cartella Eliminati di recente nell’app File. Puoi ripristinare tutti i documenti o altri file che sono stati eliminati negli ultimi 30 giorni.

3. Controlla il tuo backup iCloud. Se hai abilitato iCloud Backup, puoi ripristinare il tuo

iPhone da un backup precedente che potrebbe contenere i file eliminati. Tuttavia, questo cancellerà tutti i dati aggiunti dopo il backup.

4. Controlla il backup di iTunes. Se hai abilitato iTunes Backup, puoi ripristinare il tuo iPhone da un backup precedente che potrebbe contenere i file eliminati. Tuttavia, questo cancellerà tutti i dati aggiunti dopo il backup.

5. Infine puoi utilizzare un software di ripristino di terze parti. Ci sono alcuni strumenti che possono scansionare la memoria del tuo iPhone e provare a recuperare i file cancellati.

Come sistemare una chiavetta USB danneggiata?

Se la tua chiavetta USB non funziona correttamente, potrebbe essere necessario ripararla. Esistono

diverse possibili cause di danno, come danni fisici, infezione da virus, file danneggiati o

formattazione impropria. A seconda del tipo e dell’entità del danno, potresti essere in grado di riparare la tua chiavetta USB seguendo questi passaggi:

1. Collega la tua chiavetta USB a un computer e controlla se viene riconosciuta dal sistema. In caso contrario, prova una porta USB diversa o un computer diverso.

2. Se la tua chiavetta USB viene riconosciuta, ma non riesci ad accedere ai dati, potrebbe essere

necessario scansionarla alla ricerca di errori. È possibile utilizzare lo strumento Windows integrato o un software di terze parti per eseguire questa operazione.

3. Se la scansione non risolve il problema, potrebbe essere necessario formattare la chiavetta USB. Questo cancellerà tutti i dati su di esso, quindi assicurati di avere un backup prima di procedere.

4. Se la formattazione non risolve il problema, potrebbe essere necessario sostituire la chiavetta USB. È possibile che l’hardware sia danneggiato irreparabilmente e non possa essere riparato con metodi software. Prima di rinunciare del tutto al contenuto, puoi provare a recuperare file da

chiavetta USB con un software di recupero come Tenorshare 4DDiG.

