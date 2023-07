Rho. Cinque milioni di finanziamenti PNRR per sistemare le tombinature del torrente Bozzente

Rho, 27 luglio 2023 – Il percorso del Bozzente si snoda sul territorio rhodense in parte a vista e in parte tombinato. L’attenzione del Comune di Rho e di altre istituzioni si concentra sul torrente al fine di garantire il corretto scorrimento delle acque e quindi anche di evitare esondazioni e danni strutturali legati a fenomeni di improvvise e violente precipitazioni.

Fondi di Regione Lombardia per il tramite di Aipo, Agenzia interregionale per il fiume Po, hanno recentemente permesso di ripulire e consolidare gli argini del torrente nel tratto scoperto che si sviluppa da Biringhello sino alla caserma dei vigili del fuoco.

Oltre 8 milioni di euro, dedicati a questo scopo da Regione Lombardia, sono destinati alla realizzazione di vasche di laminazione nella zona di Biringhello, che permetteranno di trattenere le acque in eccesso e ridurne il flusso in caso di forti piogge, sia sullo scolmatore e soprattutto sul tratto di torrente che attraversa la città di cui la metà tombinato. Lavori di cui ancora va deciso l’avvio.

Ora, come attestato dalla Circolare sul decreto assegnazioni per la messa in sicurezza degli edifici, emessa il 14 luglio 2023 nell’ambito dei documenti del Piano di ripresa e resilienza, Rho viene indicata nell’elenco degli enti beneficiari dei finanziamenti per un totale di cinque milioni di euro per la sistemazione delle tombinature del Bozzente. Il che significa che il totale dei fondi PNRR connessi al progetto complessivo “Rho la città che cambia” salgono da 58 a 63 milioni.

Il progetto di fattibilità tecnico economica delle “opere di sistemazione strutturale e idraulica finalizzate alla messa in sicurezza delle opere esistenti e alla riduzione del rischio idraulico delle tombinature del torrente Bozzente nel comune di Rho” risale al febbraio 2021, ai tempi della seconda giunta Romano.

Un raggruppamento temporaneo di professionisti venne incaricato dal Comune di Rho per redigere lo studio di fattibilità, alla luce dello stato di degrado delle tombinature e delle criticità idrauliche responsabili di ricorrenti allagamenti che si sono manifestati in passato in coincidenza di eventi meteorici significativi.

I professionisti incaricati avevano da subito evidenziato ossidazione delle armature, criticità idrauliche, degrado strutturale. Le diverse indagini eseguite hanno messo in evidenza una inconsueta disposizione di armatura di piccolo diametro incompatibile con le prestazioni statiche associate ai carichi di tipo stradale previsti dalla norma.

“Il torrente – precisa la relazione dei professionisti – si sviluppa prevalentemente nella porzione Ovest del territorio comunale seguendo la direttrice Nord-Sud. Al confine comunale a Nord, in località Biringhello, il torrente viene intercettato da un canale scolmatore dove viene deviata la gran parte (se non la totalità, in particolari condizioni) delle portate in arrivo dal bacino naturale e urbanizzato di monte, già laminate dalle opere previste per la riduzione del rischio idraulico complessivo. Tale canale scolmatore confluisce nel fiume Olona. Una quota parte delle portate di piena viene inviata a valle, nella tombinatura di Rho, durante gli eventi meteorici più intensi, ma le previste vasche di laminazione di Biringhello dovrebbero consentire di annullare tale contributo dal bacino di monte. Il tratto urbano risulta incompatibile non solo con le portate di piena in arrivo da monte, già parzialmente gestite dallo scolmatore, ma anche con quelle residue attualmente previste dalla gestione coordinata Comune-AIPO-Regione del manufatto stesso. Risulta, cioè, necessario provvedere all’annullamento delle portate di piena in arrivo da monte, per limitare la già critica insufficienza del tratto urbano”. Azione che verrà svolta dalle vasche di laminazione di Biringhello.

Lo sviluppo complessivo del torrente Bozzente nel Comune di Rho misura circa 4300 metri di cui 2330 tombinati. A eccezione dei principali attraversamenti stradali, le opere di tombinatura sono state realizzate prevalentemente del corso degli anni 1960-1965 con la realizzazione di un condotto in calcestruzzo armato scarsamente interrato e conservando gli esistenti attraversamenti carrabili. Il rapporto ispettivo evidenziava criticità importanti lungo pressoché tutti i tratti di tombinatura: estesi deterioramenti del fondo dei condotti; irregolarità del piano di scorrimento; avanzata ossidazione delle armature delle solette di copertura dei condotti con riduzione delle sezioni resistenti fino ad osservarne anche la rottura; lesioni trasversali che causano filtrazioni d’acqua e accelerazione del degrado; presenza di cumuli di materiale trasportato dalla corrente sia di tipo inerte che vegetale. Una rilevante causa del deterioramento del manufatto è stato l’utilizzo dello stesso come asta fognaria per diversi decenni, sino al 2012, quando la società Capholding, che gestisce il ciclo completo delle acque, ha realizzato i nuovi collettori fognari principali, convogliando le acque nere al depuratore consortile di Pero.

Un “Piano delle indagini di approfondimento del degrado strutturale dei manufatti di tombinatura” ha permesso di condurre prime valutazioni sulla sicurezza strutturale dei condotti e di riscontrare la necessità di interventi di ripristino strutturale.

I cinque milioni appena ottenuti, che copriranno buona parte delle spese previste, serviranno a ricostruire il fondo dei condotti tombinati al fine di preservare i manufatti da potenziali pericolosi scavernamenti generati dalla corrente; applicare un intonaco cementizio fibrorinforzato lungo le pareti; risanare le solette di copertura; creare rinforzi strutturali dove necessario.

Nel frattempo sono stati apportati limiti alla transitabilità dei mezzi pesanti in alcuni tratti. Il progetto, oltre al consolidamento dei manufatti, prevede anche la realizzazione di un nuovo tracciato del torrente lungo via Magenta, eliminando una rilevante criticità dal punto di vista idraulico e rinaturalizzando una parte del tracciato che verrà realizzato, a vista, sul sedime storico del corso d’acqua.