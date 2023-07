Ceriano – Rock talent, sfida tra giovani musicisti in piazza

Dopo la blu night, chiusura in musica per l’isola pedonale

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 28 luglio 2023. Dopo il buon riscontro della Blu night che ha proposto una serata all’insegna della prevenzione e della sicurezza in compagnia di uomini e donne delle Forze dell’ordine e delle associazioni di volontariato che si occupano di pronto intervento, domani sera il centro di Ceriano si animerà con una sfida musicale.

Intanto resta vivo il ricordo della serata di sabato scorso, quando l’entusiasmo e la curiosità dei bambini ma anche di tanti adulti, hanno accolto la presenza di mezzi e operatori di Carabinieri, Polizia, Vigili del fuoco, Croce Rossa, Protezione civile e tante altre associazioni di volontariato che operano sul fronte della sicurezza e del soccorso. Apprezzata anche l’esibizione del mago Zio Pasticcio, così come il dj set di Djc8 e Campastyle.

Particolare curiosità hanno suscitato anche le dimostrazioni dei voli di ricognizione con il drone dell’associazione nazionale carabinieri e la prova di ricerca con metal detector dell’associazione Sos metal detector, che tra l’altro ha consentito di ritrovare nel Giardinone, una moneta da 10 centesimi di lire del 1921 e una vecchia medaglietta metallica dell’anagrafe canina.

Gli appuntamenti di questo fine settimana partono venerdì 28 luglio alle 17,30 al Centro civico Brollo con la lezione del ciclo anti-truffe organizzato dall’Amministrazione comunale in collaborazione con il centro diurno Villa Rita. In questa occasione si imparerà l’utilizzo del dispositivo di allarme personale schrill. A seguire, alle ore 18.30, il Consiglio Comunale “itinerante” al Campo sportivo comunale di via Strameda. Domani sera, sabato 29 luglio, ultimo appuntamento in calendario per l’Isola pedonale in centro. In programma “Rock Factor”, una esibizione di giovani musicisti partecipanti al Rock camp organizzato dalla Scuola civica di musica “La città sonora” e in svolgimento a Dal Pozzo. Dalle 19,30, in piazza Lombardia, saliranno sul palco le giovani rock band formate dagli allievi dei corsi musicali. “Si chiude così anche questa edizione dell’isola pedonale estiva in centro, che ha visto un susseguirsi di iniziative coinvolgenti e apprezzate da molti” -commenta l’Assessore alla Cultura, Romana Campi, affiancata nell’organizzazione della serata Blu night anche dall’Assessore alla Protezione civile Antonio Magnani e da Massimo Lupo per il supporto nel coordinamento. “Ringrazio ancora una volta tutte le associazioni, i gruppi e le attività che hanno collaborato per la buona riuscita di questa iniziativa finalizzata ad incentivare momenti di socializzazione e intrattenimento estivo nel nostro centro cittadino”.

V.A.