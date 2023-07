(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 luglio 2023 – Questa sera, intorno alle ore 20.30, all’incrocio tra via Forze Armate e via Chinotto, un’auto, dopo aver preso un cartello stradale e un semaforo, si è ribaltata. Illeso il conducente, un ragazzo di 19 anni, che ha perso il controllo del mezzo. Sul posto sono giunte due pattuglie della Polizia Locale per i rilievi.