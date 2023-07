Tutto il bello dell’Oman

Milano, 28 luglio 2023 – L’Oman è la vera perla dell’Asia, un paese che offre ai suoi visitatori una vasta gamma di attrazioni turistiche di tutti i tipi. Le spiagge sono solo l’inizio della bellezza che può regalarti. Le meraviglie naturali delle coste omanite sono un spettacolo mozzafiato, sabbie bianche, insenature, baie e piccole isole che si alternano, creando un vero e proprio paradiso terrestre. Oltre a tutto questo, il Sultanato regala molto di più.

La meraviglia della capitale Muscat

La capitale del Paese, Muscat, è una delle principali destinazioni turistiche dell’Oman e offre una vasta gamma di attrazioni per i visitatori. Tra le spiagge più famose di Muscat c’è la spiaggia di AlQurm, che si estende per diversi chilometri. La spiaggia è molto frequentata e offre anche la vicinanza a numerosi ristoranti e centri commerciali.

La città di Muscat è famosa per il suo centro storico, che si sviluppa tra pareti di roccia a strapiombo, come fosse protetta dal resto del mondo. In questa città non puoi perderti anche la Corniche di Muscat, una delle più belle location di tutto il Governatorato di Muscat, il lungo mare della città perfetta per una passeggiata lungo la costa per ammirare il mare da vicino e lasciarsi sedurre dalle case arroccate sul dirupo.

Strutture di Lusso da sogno

Uno dei luoghi più suggestivi della costa di Muscat è lo Shangri La Resort, un hotel di lusso situato in una baia protetta di fronte al golfo dell’Oman. Il resort include tre strutture ricettive esclusive, tra cui l’Al Waha, un hotel a 4 stelle ideale per le famiglie con bambini, l’Al Bandar, un albergo a 5 stelle con quasi un centinaio di camere, e l’Al Husn, un hotel a 6 stelle perfetto per una clientela molto esigente che desidera solo l’alta esclusività.

Nella spiaggia privata dello Shangri La, la sabbia è molto pulita e fine, bagnata da acque blu e profonde. Con il calare del buio, presso spiagge come Ras al-Jinz, è possibile ammirare le tartarughe di mare che nidificano sulle rive per deporre le uova. Proprio per questo motivo le autorità località intimano turisti e non di evitare il bagno nelle ore notturne. Le boe, comunque, delimitano la zona in cui è possibile fare il bagno.

Attività sportive d’acqua e nel deserto

Gli amanti degli sport d’acqua troveranno in Oman un vero paradiso, con numerose attività disponibili come la pesca, lo snorkeling, le immersioni subacquee, il kayak, il windsurf e la vela.

Molte attività sportive, o altamente adrenaliniche, sono possibili negli stipendi deserti omaniti di Wahiba Sands e Woodland. Tra trekking, dune bashing e cross mountain, tutte le migliori offerte per viaggi in Oman consentono di scoprire il lato più divertente del paese.

In sintesi, l’Oman è una meta turistica incredibile che offre ai visitatori una vasta gamma di attrazioni sorprendenti, tra cui alcune delle spiagge più belle del mondo. La bellezza naturale delle coste omanite, i centri storici delle città, gli hotel di lusso e le attività sportive d’acqua fanno dell’Oman una meta turistica imperdibile.

L’incanto del deserto

Tra le località naturalistiche citate, il deserto fa da protagonista. Tra Wahiba Sands e Woodland potrai toccare con mano sabbie di colorazioni incredibili, dotate di sfumature dal bianco all’oro. Alcuni deserti omaniti hanno la peculiarità di finire dritti nel mare unendo due paesaggi mozzafiato unendo due esperienza memorabili in una sola.

Territorio perfetto per escursioni in compagnia e avventure notturne presso camp di lusso nel cuore del deserto.

L M.