Viaggiando s’impara: continua la saga dei due amici extraterrestri “As e Sago”

(mi-lorenteggio.com) Assago, 28 luglio 2023 – Nei giorni scorsi è stato distribuito a tutti i ragazzi del Centro estivo di Assago un segnalibro interattivo, che offrirà, grazie alla scansione di un apposito QR code, la possibilità di leggere l’e-book “Viaggiando s’impara”. Un e-book, creato ad hoc, in cui i protagonisti As e Sago, 2 cuccioli arrivati da un pianeta lontano, già conosciuti dai bambini assaghesi attraverso la distribuzione avvenuta a giugno 2021 del volume “Il sogno di As e Sago” e nel 2022 dell’album “Il ritorno di As e Sago”, proporranno ai giovani lettori una nuova divertente avventura attraverso la quale trasmetteranno le basi del “viaggiare bene” dando al viaggio stesso una connotazione civica ed educativa. “La distribuzione di questo segnalibro interattivo vuole portare avanti la saga di As e Sago – racconta entusiasta Lara Carano, Sindaco di Assago – grazie alla quale dal 2021 stiamo cercando di trasmettere in modo semplice e divertente il rispetto verso la natura e tutti i suoi abitanti. Per me è sempre una grande emozione stare insieme ai nostri giovani e comunicare i sani principi sui quali fondiamo la loro educazione. Non mi resta perciò altro che augurare a tutti buone vacanze ricordando che anche viaggiando s’impara!”.

“Siamo molto felici di contribuire nuovamente, con il Patrocinio del Comune di Assago – sottolinea Mauro Ferrari, Direttore del Centro commerciale Milanofiori – alla realizzazione di un progetto volto a dare consapevolezza alle nuove generazioni in termini di sostenibilità e salvaguardia del pianeta”.

“Grazie al Comune di Assago e al Sindaco – commenta Alessia Zuccolo, responsabile Marketing – Milanofiori continua a rimanere in prima linea comunicando ai bambini le regole d’oro sia della protezione del nostro ambiente sia delle buone maniere, anche in vacanza!”.

Tutti coloro che non fanno parte del Centro estivo e perciò non hanno ricevuto il segnalibro interattivo potranno leggere le nuove avventure di As e Sago e divertirsi con loro e con i nuovi giochi educativi, semplicemente scaricando gratuitamente l’app “Io & Milanofiori”.