Grazie al M5S Lombardia gli Esodati del Superbonus incontrano la Giunta regionale

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 29 luglio 2023 – Nicola Di Marco (M5S): «Dopo un mese, dalla nostra richiesta, finalmente la Giunta regionale ha avuto modo di sedersi al tavolo con gli Esodati del Superbonus. Cittadini e imprese messi in crisi e abbandonati dalle scelte del governo Meloni. Un incontro del quale il M5S è stato promotore. In questi mesi di legislatura abbiamo chiesto che i rappresentanti degli esodati potessero venire a parlare in commissione, abbiamo fatto approvare una mozione affinché Regione Lombardia sia protagonista nell’interazione con il Governo volta a riattivare lo sblocco dei crediti incagliati, infine abbiamo presentato una proposta di legge per far entrare le partecipate regionali nel meccanismo di acquisto e cessione dei crediti, come sta avvenendo in altre regioni. Dopo aver incontrato i rappresentanti della Giunta i rappresentanti degli esodati hanno incontrato i capigruppo dei gruppi consiliari. L’incontro è stato importante affinché le problematiche fossero chiarite a tutti i partiti che siedono in Consiglio. Chiaro è che sia difficile fidarsi di chi in campagna elettorale aveva promesso e poi non ha mantenuto, come il Presidente Fontana, ma il Movimento Cinque Stelle Lombardia e Giuseppe Conte, non intendono mollare di un centimetro» conclude Di Marco, commentando l’incontro di giovedì con gli Esodati del Superbonus.

Redazione