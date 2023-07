AGOSTO A VILLA NECCHI CAMPIGLIO

(mi-lorenteggio.com) Milano, 30 luglio 2023 – Ai tanti cittadini e turisti che saranno a Milano ad agosto il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano offre quest’anno nuove interessanti opportunità per visitare Villa Necchi Campiglio in via Mozart, splendida residenza progettata nei primi anni Trenta dall’architetto Piero Portaluppi e donata al FAI da Gigina Necchi Campiglio e Nedda Necchi nel 2001. In particolare, per tutto il mese il Bene sarà aperto da mercoledì a lunedì (martedì unico giorno di chiusura); inoltre, ogni mercoledì verrà proposta una visita esclusiva, con colazione, prima dell’apertura al pubblico, mentre ogni giovedì verrà posticipato l’orario di chiusura per una speciale visita serale con aperitivo.

Circondata da un ampio giardino corredato da campo da tennis e piscina, la dimora custodisce tre prestigiose raccolte d’arte: la collezione di quadri, arredi e suppellettili del XVIII secolo donata dai coniugi de’ Micheli, tra cui spiccano tele di Canaletto e Tiepolo; la rassegna di capolavori del primo Novecento lasciata da Claudia Gian Ferrari, con opere, tra gli altri, di De Chirico, Wildt, Sironi, Martini, Boccioni, Carrà, Campigli, e le 21 opere su carta della Collezione Guido Sforni, con lavori di Picasso, Fontana, Modigliani, Matisse e altri grandi nomi del XX secolo.

In più, fino all’8 ottobre la Villa ospiterà la mostra “Adriano Pallini. Una collezione di famiglia” – a cura di Paolo Campiglio, Roberto Dulio e Nicoletta Pallini Clemente – che presenta una selezione di opere dalla collezione di Adriano Pallini (1897-1955), il sarto che, dagli anni Venti, grazie alla relazione di reciproca stima e di amicizia con numerosi artisti suoi clienti, avviò una delle più importanti collezioni private di pittura e scultura del Novecento.

La visita al Bene sarà inoltre occasione per vedere la video installazione immersiva “Un ambiente per l’Ambiente”, realizzata nell’originario garage della villa, che il FAI ha dedicato al racconto dell’Ambiente nel cuore della città, come esito dell’inestricabile intreccio tra storia e natura.

GIORNI E ORARI DI APERTURA PER IL MESE DI AGOSTO:

Villa Necchi Campiglio sarà aperta da mercoledì a lunedì (martedì giorno di chiusura), con questi orari: lunedì, venerdì, sabato e domenica ore 10-18; mercoledì ore 9-18; giovedì ore 10-19.

BIGLIETTI DI INGRESSO:

Ingresso Villa e Giardino (visita libera con audioguida; include la mostra “Adriano Pallini. Una collezione di famiglia”): Intero €15; Ridotto (6-18 anni) e studenti fino a 25 anni €9; Iscritto FAI, bambini fino ai 5 anni e altre riduzioni (elenco su www.villanecchicampiglio.it) gratuito; Famiglia (2 adulti + 2 o più bambini 6-18 anni): €39.

Ingresso con visita guidata agli interni della Villa (include visita libera al giardino e mostra “Adriano Pallini. Una collezione di famiglia”): Intero €21; Ridotto (6-18 anni) e studenti fino a 25 anni €15; Iscritto FAI, bambini fino ai 5 anni e altre riduzioni (elenco su www.villanecchicampiglio.it) €6.

VISITA GUIDATA “APRI LE PORTE DI VILLA NECCHI”:

Ogni mercoledì, per tutto il mese di agosto, verrà proposta una visita guidata speciale – in italiano e inglese – prima dell’apertura al pubblico. Un’occasione unica per vivere l’atmosfera di Villa Necchi Campiglio e del suo giardino in totale tranquillità, oltre che un’ottima occasione per scattare le foto più belle. A seguire prima colazione all’italiana (caffè, succo di frutta e brioche) a cura de La Caffetteria di Villa Necchi.

Orario visita: ore 9; costo biglietto (comprensivo di ingresso, visita guidata e colazione): Intero €33; Iscritto FAI €18.



VISITA GUIDATA SERALE CON APERITIVO:

Ogni giovedì, per tutto il mese di agosto, la Villa prolunga l’orario di apertura al pubblico per una visita serale a porte chiuse – in italiano e inglese – per vivere l’atmosfera di questa affascinante dimora al calare del sole, rilassandosi in giardino a bordo piscina sorseggiando un buon aperitivo, a cura de La Caffetteria di Villa Necchi.

Orario visita: ore 18. costo biglietto (comprensivo di ingresso, visita guidata e aperitivo): Intero €40; Iscritto FAI €25.

Villa Necchi Campiglio è Museo riconosciuto da Regione Lombardia.