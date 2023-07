Incidente di canyoning a Samolaco (So), soccorso alpino ed elisoccorso in azione

(mi-lorenteggio.com) SAMOLACO (SO), 30 luglio 2023 – Intervento oggi per la Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino. I tecnici sono stati allertati intorno alle 16.00 dalla centrale per un infortunio di canyoning nel torrente Mengasca, nel comune di Samolaco. Una ragazza aveva riportato un forte trauma a una gamba. La conformazione del torrente Mengasca permette l’intervento dell’elicottero solo in punti specifici e quindi è stato necessario intervenire via terra, con le squadre, per potere condizionare e trasportare l’infortunata in una zona in cui si poteva utilizzare il verricello. Oltre all’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, sono intervenuti i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, il Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza e i Vigili del fuoco. L’intervento si è concluso intorno alle 18:30.

Redazione