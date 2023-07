INCIDENTI IN MONTAGNA, DUE INTERVENTI NEL LECCHESE

(Mi-lorenteggio.com) LECCO, 30 luglio 2023 – Un paio di interventi oggi per la Stazione di Lecco del Soccorso alpino, XIX Delegazione Lariana. Il primo per una ragazza caduta sulla Cresta Cermenati, Grigna Meridionale. Ha riportato un trauma ginocchio. È stata raggiunta dai soccorritori, medicata sul posto e poi portata in ospedale con l’elisoccorso di Como di Areu – agenzia regionale emergenza urgenza. Il secondo intervento alla passerella del Belvedere, Parco del Valentino. Una persona ha avuto un malore. Sul posto l’équipe sanitaria dell’elisoccorso di Como, pronte per eventuale supporto le squadre del Cnsas.