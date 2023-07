FlixBus lancia i primi collegamenti in Finlandia connettendo tutti i paesi dell’UE continentale

La Finlandia diventa il 41° paese della rete Flix

(mi-lorenteggio.com) Milano, 31 luglio 2023 – Gli iconici bus dalla livrea green di FlixBus, fornitore globale di opzioni di viaggio accessibili e sostenibili, sbarcano in Finlandia che diventa il 41° paese della rete Flix.

I primi autobus verdi partiranno da Varsavia (Polonia) e termineranno la corsa a Vaasa (Finlandia), compreso un viaggio in traghetto da Tallinn a Helsinki. Grazie infatti alle collaborazioni con partner locali in tutto il mondo, i passeggeri potranno combinare il viaggio in autobus con quello in traghetto con un unico biglietto e arrivare in Finlandia con una sola prenotazione.

Con questa espansione Flixbus amplia la propria offerta, rendendo il paese facilmente

raggiungibile. FlixBus collega ora non solo le città finlandesi tra loro ma anche con l’Europa centrale, fornendo servizi dal nord al sud del continente. In Finlandia, gli autobus si fermano a Vaasa, Närpiö, Pori, Rauma, Raisio, Turku, Salo, Espoo e Helsinki. Il percorso prosegue poi attraverso l’Estonia, la Lettonia e la Lituania prima di raggiungere la fermata finale a Varsavia, in Polonia. Con una sola interconnessione, i passeggeri finlandesi possono raggiungere altre città europee, come Berlino, Vienna o Bratislava. Gli autobus di FlixBus sono moderni e dotati dei più alti sistemi di sicurezza, il che rende FlixBus un vettore riconosciuto e affidabile. Grazie a questa

espansione, la Finlandia è ora facilmente raggiungibile da altri paesi europei e diventa un’altra grande destinazione estiva aggiunta alla rete FlixBus.

A proposito di FlixBus

FlixBus è un giovane operatore europeo della mobilità. Dal 2013 offre un nuovo modo di viaggiare, comodo, green e adatto a tutte le tasche. Con una pianificazione intelligente della rete e una tecnologia superiore, FlixBus ha creato la rete di collegamenti in autobus intercity più estesa d’Europa, con oltre 400.000 collegamenti al giorno verso oltre 5.500 destinazioni in 40 Paesi.

Fondata e avviata in Germania, la start-up unisce esperienza e qualità lavorando a braccetto con le PMI del territorio. Dalle sedi di Milano, Monaco di Baviera, Berlino, Parigi, Zagabria, Stoccolma, Amsterdam, Aarhus, Praga, Budapest, Los Angeles, Madrid, Bucarest, Varsavia, Bruxelles, New York, Kiev, Belgrado, Lisbona, Norimberga, Istanbul, Londra, San Paolo e Sofia, il team FlixBus è responsabile della

pianificazione della rete, del servizio clienti, della gestione qualità, del marketing e delle vendite, oltre che dello sviluppo del business e tecnologico. Le aziende di autobus partner – spesso imprese familiari con alle spalle generazioni di successo – sono invece responsabili del servizio operativo e della flotta di autobus verdi, tutti dotati dei più alti standard di comfort e di sicurezza. In tal modo, innovazione, spirito imprenditoriale e un brand affermato della mobilità vanno a braccetto con l’esperienza e la qualità di un settore tradizionalmente popolato da PMI. Grazie a un modello di business unico a livello internazionale, a bordo degli autobus verdi di FlixBus hanno già viaggiato milioni di persone in tutta Europa, e sono stati creati migliaia di posti di lavoro nel settore.

