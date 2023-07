Incidenti in montagna. Ecco alcuni degli ultimi interventi del Soccorso Alpino

(mi-lorenteggio.com) GORDONA (SO), 31 luglio 2023 – Intervento oggi per la Stazione di Chiavenna del Soccorso alpino. Alle 12.30 i tecnici sono stati allertati per un infortunio di canyoning in Val Bodengo. Un uomo si è procurato un trauma alla caviglia mentre percorreva il tratto denominato Bodengo 3 “Paradis di can”. Sul posto l’elicottero del servizio di Caiolo, pronti a supporto i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza. L’elicottero ha recuperato l’infortunato e lo ha trasportarlo in ospedale.

VALBONDIONE (BG) – Intervento nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio 2023, per i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino. Due cercatori di funghi erano in difficoltà, uno di loro aveva riportato un trauma a una caviglia e allora hanno chiesto aiuto. Si trovavano in località Mola, a circa 800 metri di quota. La centrale ha allertato l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che li ha recuperati. Nella strada sottostante era pronta una squadra territoriale del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, insieme con i Vigili del fuoco, a supporto dell’elisoccorso, che ha recuperato i due e li ha trasportati fino alla piazzola del Soccorso alpino di Valbondione, per una ulteriore valutazione delle loro condizioni sanitarie. L’intervento si è concluso in serata.

Due interventi ieri pomeriggio per ka Stazione di Valle Sabbia, V Delegazione Bresciana. Il primo poco prima delle 15:00, a Bione, per un uomo di 88 anni uscito di strada con l’auto. Sul posto l’elisoccorso di Bergamo di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, il Soccorso alpino, i Vigili del fuoco e l’ambulanza di Pronto emergenza di Odolo. L’uomo è stato evacuato e portato in ospedale. L’intervento si è concluso intorno alle 17:00. Il secondo intervento subito dopo, verso le 17:30, in zona Gaver, per quattro escursioniste. Stavano scendendo dal bivacco Bruffione. Hanno trovato alcuni alberi schiantati sul sentiero e allora hanno chiamato il 112. La centrale ha mandato sul posto il Soccorso alpino e i Vigili del fuoco. Le squadre hanno risalito il sentiero, le hanno raggiunte e accompagnate a valle. I soccorritori hanno finito alle 21:00. I nubifragi e il maltempo dei giorni scorsi hanno determinato chiusure di strade secondarie, mulattiere e sentieri in diverse zone di montagna: fate molta attenzione prima di programmare il vostro itinerario e prima di partire. Valutate molto bene se la situazione richiede l’intervento di soccorso o può essere risolta in modo autonomo. Per informazioni su strade e sentieri, contattate i comuni interessati, i rifugi, le sezioni locali del Cai, consultate i siti e le pagine ufficiali degli enti locali.