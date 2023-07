Scala a chiocciola e montascale: è possibile l’installazione?

Milano, 31 luglio 2023 – La mobilità all’interno dell’abitazione rappresenta una tematica di crescente importanza in una società che invecchia progressivamente. Per le persone con difficoltà motorie, ogni barriera architettonica può rappresentare un ostacolo insormontabile. Fra queste, le scale sono forse l’ostacolo più comune e problematico. In particolare, le scale a chiocciola presentano una sfida ancora maggiore, a causa della loro forma curvilinea e dello spazio limitato.

Nella ricerca di soluzioni a queste sfide, l’industria della mobilità ha sviluppato diverse soluzioni, tra le quali i montascale. Questi dispositivi, di solito alimentati elettricamente, permettono di superare le barriere verticali in modo sicuro e confortevole.

Il montascale: una soluzione versatile

Il montascale si presenta come una soluzione versatile per superare le barriere architettoniche verticali. Esistono vari tipi di montascale, ciascuno adatto a differenti esigenze e tipologie di scale. Fra i più comuni, vi sono i montascale a poltroncina, i montascale a piattaforma e i montascale verticali.

Il “montascale a poltroncina” è progettato per una persona. L’utente si siede su una poltroncina che scorre lungo una rotaia fissata al lato della scala. Il “montascale a piattaforma” invece, pensato per accogliere una persona in carrozzina, è dotato di una piattaforma sollevabile. Il “montascale verticale”, infine, funziona come un piccolo ascensore, sollevando l’utente da un piano all’altro.

L’installazione di montascale su scale a chiocciola

Veniamo ora alla domanda chiave: è possibile installare un montascale su una scala a chiocciola? La risposta è sì, ma con delle specifiche considerazioni. Un montascale per scale a chiocciola necessita di un progetto su misura, per adattarsi alla forma e allo spazio disponibile.

Solitamente, per le scale a chiocciola si utilizzano montascale a poltroncina. Questi modelli sono più compatti e meglio adattabili alle curve strette di una scala a chiocciola. La rotaia su cui scorre la poltroncina viene realizzata su misura per la scala specifica, permettendo un’installazione personalizzata.

Il fattore dei costi

I montascale costi rappresentano un aspetto cruciale per molte famiglie. Il costo di un montascale varia a seconda di vari fattori: il modello scelto, la complessità dell’installazione, la lunghezza della rotaia, e se la scala è dritta o curvilinea. In generale, l’installazione di un montascale su una scala a chiocciola tende a essere più costosa rispetto a una scala rettilinea, a causa della necessità di una rotaia personalizzata.

Accessibilità e autonomia

L’installazione di un montascale su una scala a chiocciola è possibile, ma necessita di un progetto su misura e di un investimento maggiore rispetto ad altre soluzioni. Tuttavia, il costo rappresenta un investimento nell’accessibilità e nell’autonomia dell’individuo, e può significativamente migliorare la qualità della vita.

Infine, è importante ricordare che l’installazione di un montascale può beneficiare di detrazioni fiscali, in quanto rappresenta un intervento finalizzato alla rimozione delle barriere architettoniche. Pertanto, è consigliabile informarsi presso un professionista o un consulente fiscale per capire le opzioni disponibili e per pianificare al meglio l’investimento. In tal modo, l’accessibilità domestica diventa un obiettivo raggiungibile, portando libertà e indipendenza nelle vite di chi ha bisogno di superare gli ostacoli quotidiani.

L. M.