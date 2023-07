TURISMO, ASSESSORE MAZZALI: GOLFERENZO (PV) INCORONATO TRA I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA

CONSEGNATA LA TARGA AL COMUNE DELL’OLTREPÒ PAVESE. CON CONVIVIUM 2023 LA FESTA PASSA ANCHE DAI MIGLIORI PIATTI E VINI LOCALI

(Mi-lorenteggio.com) Golferenzio/Pv, 31 luglio 2023 – Sono da oggi 24 i ‘Borghi più belli d’Italia’ in Lombardia con l’ingresso ufficiale, questo pomeriggio, di Golferenzo, comune di 175 abitanti sulle colline dell’Oltrepò Pavese, nell’alta Val Versa e un’ identità basata quasi interamente sul vino e la sua produzione.

ORGOGLIO LOMBARDO – “Sono orgogliosa ma non stupita del riconoscimento ricevuto dal Comune di Golferenzo nell’Oltrepò Pavese, terra di vini e colline, che quest’anno sale sul podio del ‘Borghi più belli d’Italia’. Dal piazzale della chiesa che domina su tutta la Valle Versa si comprende bene perché sia diventato uno dei borghi più belli del nostro Paese”, commenta Barbara Mazzali, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Moda, Design e Grandi Eventi di Regione Lombardia in occasione della consegna a Golferenzo della targa del riconoscimento nazionale ‘Borghi più belli d’Italia’, già assegnato ai Comuni di Fortunago, Varzi e Zavattarello.

DOPO VARZI, ZAVATTARELLO E FORTUNAGO, UN ALTRO GIOIELLO D’OLTREPÒ RISCOPERTO – “Il nostro Oltrepò incassa un altro successo che conferma la bellezza di questo territorio” continua Mazzali. “I borghi – spiega ancora l’assessore – rappresentano un segmento turistico sempre più centrale, che come Regione Lombardia promuoviamo con decisione, nel solco di un turismo sostenibile e di prossimità”.

CONVIVIUM 2023, ENOGRASTRONOMIA NEI CORTILI PER LA FESTA D’ INCORONAZIONE – Per l’occasione Golferenzo apre, ancora una volta, i suoi cortili più suggestivi per ospitare le cucine dei più famosi ristoranti dell’Oltrepò Pavese abbinati ai vini delle cantine del territorio. Piatti gourmet e vini pregiati tornano, così, ad incontrarsi sullo sfondo del borgo incoronato tra i più belli d’Italia.

“Tavoli apparecchiati con cura, tovaglie bianche, calici scintillanti, candele ad illuminare le vie del borgo medievale, per cenare come in una favola fatta di bellezza e gusto. Anche questo è il nostro Pavese, la nostra Lombardia, una Regione che fa sognare”, ha chiuso Mazzali.

CRESCE LA VOGLIA DI VISITARE I BORGHI – In Italia i borghi rappresentano il 6,1% della superficie totale nazionale e vi risiede il 2,4% della popolazione italiana. Anche le realtà lombarde sono sempre più apprezzate. Circondati da paesaggi unici, architetture e insospettati tesori nascosti, i nostri borghi esprimono tradizione e autenticità, oltre a offrire innumerevoli delizie gastronomiche.

