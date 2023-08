Bollette luce e gas: arrivano i bonus ma c’è da prestare attenzione

Milano, 1 agosto 2023 – Il mercato dell’energia e del gas è ancora instabile. Dopo le difficoltà vissute lo scorso anno e l’inverno appena passato, l’allerta si è leggermente abbassata, con bollette meno gonfie grazie ai bonus del governo e ai prezzi calmierati stabiliti dalle diverse società, ma c’è ancora da prestare attenzione.

Dal primo luglio, infatti, alcune tariffe torneranno ad aumentare, seppur di poco. Si tratta dei costi dell’energia, che per il mercato tutelato saranno di 23,85 centesimi di euro per kilowattora, tasse incluse con una variazione del +0,4%. Dall’altro lato arrivano però buone notizie. Il governo ha da poco annunciato che i bonus sociali per le bollette saranno riproposti anche per il terzo trimestre di quest’anno.

Un appunto positivo che non consente di abbassare la guardia, imponendo alle famiglie, specie quelle più disagiate, non solo di trovare la miglior tariffa luce e gas ma anche di razionalizzare i consumi, evitando usi impropri e sprechi.

Vediamo nel dettaglio qual è lo scenario previsto per le famiglie nei prossimi mesi.

Bonus sociali sulle bollette: la decisione del governo

Le famiglie italiane in condizioni di disagio economico e fisico potranno ancora usufruire dei bonus sociali e dello sconto in fattura dedicati alle bollette di luce e gas. Il governo ha approvato un nuovo decreto attraverso il quale conferma quanto già fatto nei mesi scorsi. Il sostegno è concreto per chi ne ha più bisogno. L’esecutivo ha stanziato altri 110 milioni di euro da utilizzare nel periodo che va dal 1° luglio al 30 settembre 2023 per il pagamento delle bollette secondo parametri stabiliti.

Bonus elettricità: le cifre

I bonus dedicati agli aiuti per il pagamento delle bollette elettriche sono destinati ai nuclei familiari che hanno almeno 4 figli a carico e con un Isee non superiore a 30 mila euro, oppure a quelle che presentano un indicatore della situazione economica che non va oltre i 9.530 euro, o ancora che siano titolari di reddito o pensione di cittadinanza. I valori di riferimento nel nuovo trimestre prevedono un bonus di 120,45 euro per le famiglie con 1-2 componenti, 149,65 euro per nuclei con 3-4 persone, 167,90 euro per quelli che superano i 4 componenti. La cifra si riduce per le famiglie che presentano un Isee tra 9.530 e 15mila euro. In questo caso, la sovvenzione diminuisce prevedendo l’80% del bonus ordinario.

Bonus gas: gli importi

Per il bonus relativo al consumo del gas, invece, oltre a considerare Isee e composizione del nucleo familiare, incide anche la zona climatica relativa alla fornitura e la categoria d’uso. Le famiglie che abitano in zone più fredde hanno diritto a importi maggiori. Ogni nucleo che comprende fino a 4 persone, per il consumo di gas relativo alla produzione di acqua calda sanitaria e/o uso cottura, ha diritto a un bonus di 39,32 euro a prescindere dalla zona climatica. Per il riscaldamento, invece, l’assegno varia: si parte da 43,8 euro per la zona A/B fino ad arrivare a 98,55 euro per la zona F. Per gli utilizzi associati le cifre aumentano.

Quanto pagherà dunque una famiglia-tipo nel prossimo trimestre? Facendo riferimento al mercato tutelato dell’energia, nel quale ci saranno dei piccoli rincari, in un anno si conteggiano circa 1.150 euro, con un aumento del 7,3% rispetto allo stesso periodo di riferimento (ottobre-settembre) dell’anno precedente.

L. M.