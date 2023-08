I migliori lavori estivi per i giovani per guadagnare

Milano, 1 agosto 2023 – L’estate è il periodo in cui generalmente le persone vanno in vacanza per godersi il meritato relax dopo un anno di lavoro e concedersi qualche giorno di riposo al mare o in montagna. Tuttavia l’estate è anche il periodo migliore per cercare un’occupazione estiva, soprattutto per i giovani, che hanno così la possibilità di mettere qualcosa da parte per i loro obiettivi futuri e per iniziare a conoscere il complesso mondo del lavoro.

Sono tantissimi i lavoretti estivi disponibili per avere un’entrata extra: alcuni di loro sono temporanei, mentre altri possono rappresentare un vero trampolino di lancio per fare carriera in quel settore.

Molti universitari, durante il periodo delle vacanze, danno ripetizioni a ragazzi più giovani aiutandoli nelle materie in cui hanno maggiori difficoltà. In alcuni casi invece gli universitari che hanno buona padronanza delle lingue tengono lezioni di italiano a stranieri che devono imparare la lingua italiana. Potrebbe essere un lavoro da svolgere part-time, ma all’occorrenza può rappresentare un importante percorso formativo per chi pensa di intraprendere la strada dell’insegnamento.

Altro lavoro gettonatissimo è quello del babysitter, molto in voga soprattutto tra ragazze e studentesse. I genitori in estate escono molto più spesso rispetto al resto dell’anno e quindi hanno bisogno di trovare una persona di fiducia che badi al loro bambino.

Tra le occupazioni più in voga c’è quella di animatore turistico, una figura ricercatissima nei villaggi turistici, nei campeggi e in generale nei luoghi di villeggiatura. Per fare questo lavoro bisogna essere spigliati, divertenti ed estroversi e soprattutto è richiesta grande voglia di viaggiare. L’animatore turistico infatti può lavorare in diverse zone d’Italia, ma all’occorrenza gli può essere richiesto di spostarsi anche all’estero, dove le paghe sono ovviamente maggiori.

Un altro settore che offre tantissime opzioni di lavori estivi è quello della ristorazione, dal momento che le varie attività devono incrementare il loro personale a causa dell’afflusso elevatissimo di clienti tra giugno, luglio, agosto e settembre.

Le figure più richieste sono i camerieri, che devono avere un minimo di esperienza, mentre negli hotel a 5 stelle o nei ristoranti di lusso sono richieste figure decisamente più competenti. Altrettanto richiesti sono i lavapiatti, che hanno l’importante compito di lavare bene i piatti che andranno poi serviti ai clienti.

Le maggiori richieste sono nelle grandi città, come Milano, Napoli e Roma, e in generale nelle zone turistiche più affollate in estate. Come dimostrato da alcuni sondaggi una delle ricerche più digitate sul web è cerco lavoro come lavapiatti a Milano e per facilitare il processo è possibile consultare camerieri.it, filiale digitale di Jobtech che mette direttamente in contatto i candidati e le attività di ristorazione.

Chi cerca lavoro può accedere direttamente alle offerte in linea con le sue aspettative ed esperienze, mentre i titolari di ristoranti e bar possono consultare una lista di candidati già filtrata, tagliando costi e risparmiando tempo per la selezione del personale.

L. M.