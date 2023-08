Incidente lungo la SS36 tra Carate Brianza e Seregno, grave pedone investito

(mi-lorenteggio.com) Monza, 1 agosto 2023 – Intorno alle ore 13.30, lungo la SS 36 tra Carate Brianza e Seregno, un pedone è stato investito da un veicolo e ha riportato un trauma cranico, uno al torace, al bacino e arto inferiore.

Sul posto sono intervenuti l’elisoccorso, un’automedica, 2 ambulanze e la Polizia Stradale. Il pedone è stato trasportato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, mentre, due conducenti di due auto coinvolte nel sinistro sono stati trasportati in codice verde in ospedale.

