Memoria, Futuro e Partecipazione: il Presidente della Repubblica in visita al Polo del ‘900 di Torino

(mi-lorenteggio.com) Torino, 1 agosto 2023 – Domani, Mercoledì 2 agosto 2023, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella torna a Torino per un incontro ufficiale al Polo del ‘900, che è stato scelto da Comune di Torino e Regione Piemonte per essere coordinatore delle iniziative di questo intenso 2023 in cui cadono gli 80 anni dell’inizio della Resistenza, i 60 anni de La Tregua di Primo Levi, i 100 anni di Piero Gobetti editore, i 20 anni del Museo Diffuso della Resistenza, i 20 anni della morte di Alessandro Galante Garrone e poco dopo di Norberto Bobbio.

Cinque generazioni si rivolgono al Presidente per raccontare l’impegno che ogni giorno anima il Polo con lo scopo di presidiare la memoria e trasmetterla ai giovani lavorando a fianco con loro, non per insegnare la strada da prendere ma per supportarli nel costruirla.

Alberto Sinigaglia, Presidente Polo del ‘900

Carlo Greppi, Storico, Comitato scientifico ISTORETO

Marcella Filippa, Giornalista, Direttrice Fondazione Vera Nocentini

Felicia Nausica Del Maschio, progetto NextGenU

Alda Noka, Young Advisory Board Fondazione Compagnia San Paolo

Emiliano Paoletti, Direttore Polo del ‘900