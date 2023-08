Operazione “SMART” a Corsico, Buccinasco e Casorate Primo: il bilancio dei controlli ai posti di blocco

(mi-lorenteggio.com) Corsico, 1 agosto 2023 – Si è rifiutato di fermarsi al posto di controllo alla rotonda Fermi-Liberazione. Ma gli agenti del comando di Corsico hanno identificato il proprietario del veicolo, che verrà sanzionato per violazione al Codice della strada. Riceverà a domicilio una sanzione di 344 euro. È solo uno degli interventi eseguiti nella serata di sabato scorso nell’ambito dell’operazione regionale “Smart” (Servizio monitoraggio aree a rischio del territorio) per la quale Corsico ha svolto il ruolo di Comune capofila dalle 20 di sabato fino all’1 di domenica. Hanno partecipato anche Buccinasco e Casorate Primo.



«I nostri agenti – spiega l’assessore alla polizia locale Stefano Salcuni, che ha seguito da vicino le operazioni fino a notte inoltrata – hanno svolto controlli sia agli automobilisti sia in 6 esercizi pubblici, verificando il rispetto dell’ordinanza del sindaco che limita la vendita di bevande alcoliche. Identificati anche alcuni clienti. Del comando corsichese, sono stati 4 i commissari impegnati e 5 gli agenti che hanno verificato il tasso alcolemico di 35 conducenti, elevando 7 verbali di violazione al codice della strada, fra i quali uno perché l’automobilista aveva la carta di circolazione sospesa per revisione. È scattato il fermo amministrativo». La sanzione va da 1998 a 7.993 euro per violazione dell’articolo

80, c. 14 del CdS.

Ai posti di blocco organizzati a Corsico, Buccinasco e Casorate primo sono stati 117 i conducenti sottoposti ad alcoltest (sette sono risultati positivi), 18 i verbali di violazione al Codice della strada, 9 i controlli per l’uso di sostanze psicotrope, 2 fermi amministrativi, 4 patenti ritirate e 10 interventi su richiesta.

«Ringrazio gli agenti e i commissari – conclude l’assessore Salcuni – per la loro dedizione e

professionalità».