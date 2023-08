Strage alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, le iniziative per il 43° anniversario: il programma

(mi-lorenteggio.com) Bologna, 1 agosto 2023 – Bologna ricorda la strage alla stazione nel quarantatreesimo anniversario. Sono tante le iniziative promosse dal Comune di Bologna e dall’Associazione tra i famigliari delle vittime.

Mercoledì 2 agosto tra le 6.30 e le 8.30, al Parco della Montagnola, è previsto l’arrivo delle staffette podistiche Per non dimenticare e delle staffette ciclistiche. Sarà presente l’assessora Roberta Li Calzi.

Dalle 8 alle 13, in piazza Medaglie d’Oro, sarà presente lo stand di Poste Italiane con l’annullo filatelico speciale realizzato per commemorare il 43° anniversario della strage.

Alle 8.20, nel Cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio, il Sindaco incontrerà i familiari delle vittime della strage insieme alle massime autorità. Sono previsti gli interventi del sindaco Matteo Lepore, del presidente dell’Associazione Familiari delle Vittime della strage del 2 agosto 1980 Paolo Bolognesi, del presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini e del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in rappresentanza del Governo.

Alle 8.50 è prevista la partenza del corteo da piazza Nettuno, con arrivo in Piazza Medaglie d’Oro.

In piazza Medaglie d’Oro, alle 10, interverrà il presidente dell’Associazione Paolo Bolognesi e alle 10.25, il triplice fischio del treno ricorderà il momento esatto dell’esplosione. Seguirà un minuto di silenzio in memoria delle vittime. Concluderà la cerimonia il sindaco Matteo Lepore.

Alle 10.50, nella sala d’attesa, verranno deposte le corone istituzionali alla presenza delle autorità e dei familiari delle vittime.

A seguire, sul primo binario della stazione centrale, verranno deposte le corone al cippo che ricorda il sacrificio del ferroviere Silver Sirotti deceduto nella strage del treno Italicus. Saranno presenti il sindaco Matteo Lepore e la consigliera delegata della Città metropolitana Sara Accorsi.

Alle 11.25 partirà il treno straordinario per San Benedetto Val di Sambro. È prevista la deposizione di corone alle lapidi che ricordano le vittime degli attentati ai treni Italicus e 904 Napoli-Milano. Interverranno il sindaco di San Benedetto Val di Sambro Alessandro Santoni, Giada Ghelfi dell’Associazione Familiari Strage Treno 904 del 23 dicembre 1984, l’assessore Daniele Ara e il consigliere delegato della Città metropolitana Maurizio Fabbri.

I provvedimenti del traffico in occasione della commemorazione.

A 11.15, nella Chiesa di San Benedetto, via dell’Indipendenza 64, Mons. Stefano Ottani celebrerà la Santa Messa. Saranno presenti l’assessore Simone Borsari e la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca.

Alle 11.30, nella sede di Cotabo, via Stalingrado 61, saranno deposte le corone al monumento in ricordo dei tassisti deceduti il 2 agosto 1980. Interverranno l’assessora Valentina Orioli e il consigliere delegato della Città metropolitana Franco Cima.

A partire dalle 16, al campo sportivo Biavati in via William Shakespeare 33, si svolgerà “Lo sport ricorda”, quadrangolare di calcio fra le squadre Comune di Bologna, Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), FER Ferrovie Emilia-Romagna, Cotabo. Sarà presente l’assessora Roberta Li Calzi.

Alle 21.15 in Piazza Maggiore si terrà il concerto finale del Concorso Internazionale di Composizione “2 agosto”, giunto alla 29a edizione, dedicato a partiture d’Orchestra. Nella prima parte l’orchestra del Teatro Comunale, diretta da Jaume Santonja, eseguirà i tre brani vincitori del concorso: “How to repair your Zeitgeist” di Leonardo Marino, primo premio; “Broken Streams” di Davide Tramontano, secondo premio, e “Tides” di Giovanni Ciardi, terzo premio. Nella seconda parte del concerto verrà eseguita la Messa da Requiem di Giuseppe Verdi, con l’Orchestra e il Coro del Teatro Comunale di Bologna diretti da Donato Renzetti e con la partecipazione del Coro del Teatro Regio di Parma.

Sarà presente la vicesindaca Emily Clancy.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il concerto sarà trasmesso anche in diretta su Rai5 e Rai Radio3.

Il manifesto e le grafiche di quest’anno sono state realizzate da Giorgia D’Aurelio, studentessa del corso di Design Grafico del professor Danilo Danisi all’Accademia di Belle Arti di Bologna (progetto Poster for the City).

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi domani parteciperà, in rappresentanza del Governo, alle cerimonie commemorative per il 43esimo anniversario della strage alla stazione di Bologna.

Il titolare del Viminale sarà a Palazzo d’Accursio, sede del comune, dove insieme alle autorità presenti incontrerà i familiari delle vittime.

In seguito il ministro prenderà parte al corteo che terminerà in Piazza delle Medaglie d’Oro, con il consueto palco in stazione in attesa, alle 10.25, del triplice fischio della locomotiva in ricordo dell’esplosione in cui quel 2 agosto del 1980 persero la vita 85 persone e oltre 200 rimasero ferite.

Redazione