23 settembre: Ville Aperte in Brianza e Festival del Parco di Monza, una giornata di bellezza dal cuore verde

(Mi-lorenteggio.com) Monza, 2 agosto 2023 – Sabato 23 settembre 2023, le due rassegne si incontrano con una serie di eventi dedicati alla valorizzazione di Villa Mirabello e Villa Mirabellino.

Se si tiene conto della definizione di villa proposta da un’istituzione della lingua italiana come la Treccani – che ne parla come di “abitazione solitamente elegante e con parco o giardino, situata sia in campagna che in zone pregevoli per il paesaggio, l’ambiente e il clima, utilizzata soprattutto nei mesi estivi o, i genere, nei periodi di vacanze” – appare evidente quanto la collaborazione tra due rassegne come Ville Aperte in Brianza e Festival del Parco di Monza fosse in qualche modo inevitabile.

Data la concomitanza tra l’edizione autunnale della manifestazione che offre al pubblico l’opportunità eccezionale di visitare dimore storiche normalmente inaccessibili e l’iniziativa culturale che mira a promuovere uno dei simboli del patrimonio verde monzese, sembrava naturale immaginare eventi comuni dedicati alla valorizzazione dell’architettura vegetale e dei Giardini di Villa Reale ma anche un’intera giornata condivisa, con visite, spettacoli ed eventi che si terranno all’interno delle cornici storiche di Villa Mirabello e Villa Mirabellino nel perimetro del Parco di Monza.

Ideale punto d’incontro sul calendario è sabato 23 settembre, quando le finalità delle due rassegne confluiscono a Villa Mirabello e Villa Mirabellino, anche attraverso la relazione con il Viale dei Carpini, dove conoscenza ed espressioni artistiche si incrociano.

Nell’arco della giornata, sono previste visite alla cappella e alle stalle di Villa Mirabello, un itinerario lungo il Viale dei Carpini per giungere ai Giardini del Mirabellino, Eco-poesie per assolo e cori tra ville, viali e giardini, immersioni in luoghi d’architettura come il teatrino reale e la cappella della torretta, una passeggiata tra i dipinti dei Giardini Reali, un cammino dell’arte da Porta Monza ai Giardini di Villa Mirabellino e una degna conclusione con Harp Mundi, concerto d’arpa di Vincenzo Zitello, in uno scenario a sorpresa sul quale avrete futuri dettagli. Ulteriori informazioni saranno rese pubbliche dopo la pausa estiva.

Redazione