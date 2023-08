Il 5 agosto al Lago Valbione di Pontedilegno-Tonale il concerto immersivo nella natura del violinista bresciano “Jedi” Andrea Casta

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 agosto 2023 – Il violinista elettrico internazionale Andrea Casta il 5 agosto 2023 porterà una tappa del suo tour estivo al Lago Valbione (1510 mt) rendendo ancora più “immersivo” il suo concerto: “The Space Violin – Visual Concert” (ingresso libero, inizio ore 21.00).

Dopo la data sold out del Teatro Romano di Ostia Antica, Casta, conosciuto come “violinista Jedi” per il caratteristico archetto luminoso che ricorda la spada laser dei protagonisti di Star Wars, tornerà nel comprensorio di Pontedilegno-Tonale, tra Lombardia e Trentino, con il suo show unico tra musica ed esperienza visiva. Per l’occasione il progetto visual prenderà vita nel contesto naturale offerto dal lago Valbione, dove verrà allestito uno schermo d’acqua alto 10 metri e largo 30 che renderà unica e indimenticabile questa prima “tappa alpina” del suo tour di concerti estivi.

Il violinista bresciano si esibirà per la prima volta nel contesto del Water Music Festival, giunto alla 3ª edizione e spin off estivo di ParadIce Music, di cui Casta é già stato protagonista nella stagione invernale.

Casta contribuisce insieme al consorzio Pontedilegno-Tonale a tenere alta l’attenzione sui temi dell’acqua e della sostenibilità, focus centrali del Festival, infatti in primavera, per realizzare lo spot della rassegna, il violinista ha sciolto il violino di ghiaccio suonato durante l’inverno proprio in uno dei laghi alpini del comprensorio, a simboleggiare quasi un rito di “restituzione”.

Gli spettatori saranno coinvolti in un viaggio tra natura e futuro, con effetti immersivi creati in simbiosi al percorso musicale crossover che va da alcuni classici rivisitati (dai Queen a Bowie, da Morricone a Battisti) fino alle canzoni pop-dance che rappresentano le produzioni originali del musicista (Double Sun, Ice Vibes e tante altre).

Il violinista elettrico sarà accompagnato sul palco da Paolo Zanetti, anche lui bresciano e tra i chitarristi più apprezzati nel panorama pop italiano.

Non mancherà la parte più immaginifica del Visual Concert che vedrà Andrea Casta nei panni del Comandante AJ, il protagonista del concept album fantascientifico “The Space Violin Project” che, con canzoni ed episodi video, proietta lo spettatore nel 2235 e vive nelle illustrazioni di Lorenzo Gubinelli.

L’artista ha vinto quest’anno per la seconda volta in carriera il Dance Music Awards come Best Performer, ed è sempre più seguito dal pubblico anche grazie alle sue iconiche esibizioni nei grandi eventi sportivi: a settembre sarà protagonista dell’opening del Gran Premio di Formula1 di Monza 2023, ha aperto eseguendo una sua composizione originale (Faster & Beyond) i Mondiali di Sci di Cortina 2021 e sono ormai celebri le sue coinvolgenti performance per la Serie A allo Stadio Olimpico di Roma.

