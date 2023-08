Il Presidente Mattarella al Polo del ‘900 di Torino per l’incontro “memoria, futuro e partecipazione”

(Mi-lorenteggio.com) Torino, 2 agosto 2023 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha partecipato a Torino all’incontro che si è tenuto al Polo del ‘900 sul tema “memoria, futuro e partecipazione“.

Nel corso dell’evento hanno preso la parola: Alberto Sinigaglia, Presidente Polo del ‘900; Carlo Greppi, Storico; Marcella Filippa, Giornalista e Direttrice della Fondazione Vera Nocentini; Felicia Nausica Del Maschio, partecipante al progetto NextGenU; Alda Noka, Young Advisory Board Fondazione Compagnia San Paolo e Emiliano Paoletti, Direttore del Polo del ‘900.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento del Capo dello Stato.

Al suo arrivo a Torino il Presidente Mattarella ha visitato la sede del Sermig (Servizio missionario giovani) in occasione del quarantesimo anniversario della consegna a Ernesto Olivero della ex struttura militare ora conosciuta come “Arsenale della Pace”.

