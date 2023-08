TRASPORTI: NEGRI (PD), “HA RAGIONE L’ASSESSORA CENSI, NO AI RINCARI DI BIGLIETTI E ABBONAMENTI, I SOLDI LI METTA LA REGIONE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 2 agosto 2023 – “Ha ragione l’assessora Censi, il compito di trovare risorse per il trasporto pubblico locale è della Regione, che non si può nascondere dietro un proprio regolamento per giustificare i rincari di biglietti e abbonamenti di bus e trasporti extraurbani. Non esiste un automatismo, è la Regione che decide i criteri che poi determinano gli aumenti. La scorsa settimana, in Consiglio regionale, abbiamo chiesto in modo anche vigoroso che in assestamento al bilancio Fontana e l’assessore Lucente scongiurassero gli aumenti mettendo più risorse, ma ancora una volta hanno preferito mettere risorse altrove piuttosto che sul trasporto pubblico, tornando a penalizzare lavoratori e famiglie degli studenti. Il peggio è che poi tentano di dare la colpa agli enti locali, che hanno l’obbligo di applicare la delibera regionale.”

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Simone Negri in merito al rinvio, da parte dell’assemblea dell’agenzia del Trasporto Pubblico Locale di Milano, Monza, Lodi e Pavia, della decisione sui rincari di biglietti e abbonamenti a partire dal 1° settembre, come previsto dalla delibera regionale n. 611 del 10 luglio scorso.

Redazione