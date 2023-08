DAL 5 AGOSTO ALL’11 SETTEMBRE: A UCI BICOCCA ARRIVA CINEMA HORROR

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2023 – A UCI Bicocca arrivano i brividi d’estate con Cinema Horror. A partire dal 5 agosto fino all’11 settembre, la multisala proporrà ogni settimana un horror movie con programmazione il sabato in tarda serata e il lunedì successivo, sempre in seconda serata. Un’occasione imperdibile per gli amanti del genere che potranno assistere ai film in calendario a soli 4,90 euro a biglietto.

Di seguito il programma di Cinema Horror:

5 agosto e 7 agosto: La Maledizione della Queen Mary

12 agosto e 14 agosto: Piggy

19 agosto e 21 agosto: The Boogeyman

26 agosto e 28 settembre: L’Esorcista del Papa

2 settembre e 4 settembre: The Conjuring 3

9 settembre e 11 settembre: La Casa Il Risveglio del Male

Per assistere agli spettacoli è possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisala del Circuito, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple e Android e sul sito www.ucicinemas.it.

