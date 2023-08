DILS ADVISOR NELLA VENDITA DI UN ASSET IMMOBILIARE PER CONTO DI DEA CAPITAL A MILANO

LA NUOVA JOINT VENTURE DI PGIM REAL ESTATE CON CITTAMODERNA DEBUTTA NEL LIVING IN ITALIA.

(Mi-lorenteggio.com) Milano, 3 Agosto 2023 | Dils ha assistito Dea Capital nella vendita di un immobile a Milano, in Via Imperia 35, alla nuova joint venture avviata da PGIM Real Estate con Cittamoderna AM, segnando così l’entrata di PGIM nel settore living in Italia con l’obiettivo di sviluppare ed offrire soluzioni residenziali in aree strategiche.

L’immobile, che ha una dimensione di circa 5.000 mq, sarà oggetto di una completa riqualificazione e conversione in appartamenti sviluppati secondo i più alti standard ambientali.

Via Imperia si trova all’interno del quadrante sud-ovest del Comune di Milano nelle immediate vicinanze della stazione di Romolo (MM 2 e futura Circle Line). L’area urbana, che conta la presenza di diverse sedi universitarie come IULM, e NABA, è caratterizzata da edifici residenziali e terziari e beneficia della vicinanza ai navigli che rendono il contesto particolarmente apprezzato per un nuovo indirizzo residenziale.

Il progetto sottolinea la vocazione di rigenerazione urbana della zona e dimostra il forte interesse da parte di investitori internazionali che puntano a strategie di investimento value -add, per il tramite di operazioni di valorizzazione nel segmento living.

Questo deal rappresenta un ulteriore passo avanti per Dils, che si conferma catalizzatore di nuovi investitori nel panorama italiano, contribuendo a ridefinire l’aspetto della città e a creare nuove opportunità di investimento.

