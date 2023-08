Emergenza maltempo: le soluzioni di BCC Milano a salvaguardia di famiglie, imprese e associazioni del territorio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 agosto 2023. Il Consiglio di Amministrazione diBCC Milano ha deliberato lo stanziamento di importanti risorse per fare fronte alle esigenze di famiglie, imprese e associazioni colpite dagli eventi meteorologici avversi della scorsa settimana. Con questa operazione straordinaria la Banca intende ribadire la propria concreta vicinanza alle comunità del territorio in un frangente di improvvisa e inaspettata difficoltà che ne condiziona gravemente l’economia locale e la vita civile.

Nello specifico BCC Milano propone strumenti che intendono fornire risposte rapide e concrete alle esigenze scaturite dalle avversità climatiche:

un plafond di 20 milioni di euro da erogare attraverso mutui chirografari sino a 60 mesi con un tasso di assoluto favore (IRS + 0,50%), senza spese di istruttoria né di incasso rata;

un ulteriore plafond di 10 milioni di euro messo a disposizione per scoperti di conto corrente a copertura delle spese sostenute in attesa di rimborso assicurativo;

un’edizione speciale dell’iniziativa di crowdfunding VIS, che è tradizionalmente riservata alla realizzazione dei progetti di realtà non profit, imprese e startup sociali attraverso il coinvolgimento delle comunità di riferimento. In questo caso le raccolte fondi saranno destinate al ripristino di strutture e mezzi danneggiati. Oltre al consueto supporto fornito da BCC Milano, ovvero accesso alla piattaforma e formazione gratuiti, la Banca fornirà un contributo del 30% dell’obiettivo di ciascuna campagna. La formazione partirà a inizio settembre.

Gli eventi atmosferici di fine luglio ci ricordano quanto sia importante e urgente gestire al meglio il nostro rapporto con il territorio e le risorse naturali. – dichiara Giuseppe Maino, Presidente di BCC Milano – In frangenti come quello che abbiamo appena vissuto una Banca del territorio deve dimostrare la sua peculiare vicinanza alle famiglie e alle imprese e il suo orientamento al bene comune attraverso azioni concrete. Queste soluzioni sono un impegno verso chi guarda a noi come una risorsa importante a garanzia del proprio futuro, anche di fronte alle nuove emergenze climatiche che ci stanno colpendo.

Redazione