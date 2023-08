Lomazzo (CO). Incidente sul lavoro, grave 31enne caduto da tetto

(mi-lorenteggio.com) Lomazzo, 3 agosto 2023 – Intorno alle ore 15.45, in via degli Artigiani, un 31enne, mentre lavorava, per cause in fase di accertamento, è precipitato dal tetto di abitazione privata (altezza stimata circa 7m), riportando un grave trauma cranico.

L’uomo è stato soccorso dal personale medico e sanitario di un’ambulanze e di quello di un’automedica ed è stato, poi, trasferito con l’elisoccorso all’ospedale Niguarda di Milano, in codice rosso. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine e il funzionari dell’ATS, che indagano per ricostruire l’infortunio sul lavoro.

V. A.