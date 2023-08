Rho. “Agosto in piazza” dal 4 al 27 agosto all’area feste di via De Amicis

Pomeriggi animati, serate di balli e karaoke, brindisi nella notte di San Lorenzo e pranzo di Ferragosto

(Mi-lorenteggio.com) Rho, 3 agosto 2023 – Non c’è estate senza “Agosto in piazza”. La formula rimane la stessa, cambiano i promotori dell’iniziativa che accompagna quanti restano a Rho durante il tempo da molti dedicato alle vacanze.

Quest’anno, il Centro ricreativo anziani rhodensi, che da sempre si è occupato della regia di questa proposta, ha rinunciato all’organizzazione. L’Amministrazione comunale, consapevole dell’attesa nei confronti di questo tradizionale appuntamento, ha emesso un avviso pubblico per la gestione di cene e occasioni di divertimento con musica e balli.

Una nuova realtà si è fatta avanti rispondendo all’avviso pubblico, l’Azienda Agricola Cascina Madonnina di Pregnana Milanese: da venerdì 4 a domenica 27 agosto garantirà all’area feste alle spalle del municipio, con accesso da via De Amicis 2, la somministrazione di alimenti e bevande e serate danzanti.

Il programma è molto ricco. Ogni sera, dal lunedì alla domenica, si potrà cenare con piatti della cucina mediterranea, a costi contenuti. Il venerdì, il sabato e la domenica verrà allestito uno spazio per ballare con musica dal vivo. Ci saranno serate di karaoke, pomeriggi animati con tornei di carte, un angolo dedicato ai bambini per svolgere attività manuali grazie ad alcuni laboratori. Ci saranno anche una mostra di artisti locali e aperitivi a tema, dedicati anche ai più piccoli.

La sera del 10 agosto, per la notte di San Lorenzo tradizionalmente dedicata all’osservazione del cielo in attesa di scorgere stelle cadenti, ci sarà una “Notte sotto le stelle” con la possibilità di gustare un dolce e di brindare con un calice di prosecco offerto dall’Azienda Agricola.

Non mancheranno serate danzanti con DJ set anche il martedì, mercoledì e giovedì. Anche qui, come al centro Stella Polare, dove l’evento è dedicato espressamente agli anziani, verrà organizzato un pranzo di Ferragosto in compagnia, su cui saranno forniti particolari prima possibile.

“Agosto in piazza è uno degli appuntamenti dell’anno che i rhodensi aspettano con piacere – afferma l’assessore Alessandra Borghetti -. È un luogo dove si possono trovare musica, divertimento e buona cucina, così anche chi rimane in città si sente meno solo e può trascorrere dei momenti piacevoli in compagnia”.

Redazione