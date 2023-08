In piazza Foglia il parcheggio è a colori

Sono in corso i lavori di colorazione della pavimentazione nell’area parcheggio in piazza Foglia. Già abbellito con la piantumazione di 22 alberature volute dall’amministrazione comunale, il parcheggio diventa uno spazio pubblico ancora più vivace e fruibile.

Rozzano 4 agosto 2023 – A Rozzano il decoro urbano passa anche attraverso l’uso dei colori. Dopo l’inaugurazione del nuovo skatepark avvenuta lo scorso mese, proseguono i lavori di riqualificazione del centro cittadino con il rifacimento del parcheggio in piazza Foglia. In questi giorni gli operai sono all’opera con specifici interventi di colorazione della pavimentazione che, oltre a garantire un migliore impatto estetico, renderanno l’area pubblica più funzionale sia per il parcheggio delle auto che per il mercato del sabato mattina.

Le vernici colorate di giallo e tonalità di azzurro abbelliranno infatti tutta la superficie del piazzale delimitando i posteggi per le auto, i camminamenti pedonali e la numerazione dei posteggi dedicati alle bancarelle del mercato settimanale. L’intervento di riqualificazione estetica del parcheggio non interferisce con la capienza dello stesso che può continuare ad ospitare oltre 200 posti auto. Fra gli stalli per le auto sono stati messi a dimora anche 22 alberi selezionati tra i generi celtis australis e liquidambar, quest’ultimo, noto per la bellezza del fogliame autunnale che varia dai toni del giallo ocra all’arancio.

“Con questi lavori portiamo un tocco di colore e di allegria su un luogo spesso considerato anonimo e grigio – spiega il sindaco Gianni Ferretti. Si tratta di un’occasione per ripensare gli spazi pubblici e renderli più accoglienti, ottenendo un miglioramento che non è meramente estetico ma anche culturale e sociale”.

I lavori per il parcheggio di piazza Foglia fanno parte del più ampio progetto strategico approvato dall’amministrazione comunale per riqualificare completamente il centro cittadino. Oltre alla valorizzazione delle aree pubbliche esistenti, il progetto prevede la realizzazione del nuovo parco dello sport, il miglioramento della viabilità e delle aree pedonali, il rifacimento degli attuali spazi commerciali.